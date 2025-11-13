Биткойн нырнул за $100 тысяч
Инвесторы фиксируют прибыль и ужесточение риторики ФРС США
В начале ноября курс самой популярной цифровой валюты — биткойна — после четырехмесячного перерыва опустился ниже $100 тыс. За четыре недели он потерял почти 21%. Игру на понижение спровоцировали спекулянты, решившие зафиксировать прибыль после роста в начале осени. К ним присоединились более консервативные инвесторы, обеспокоенные рисками сохранения долларовых ставок на текущем уровне. Финансисты рассчитывают, что к концу года на традиционном «новогоднем ралли» рост курса биткойна возобновится и он превысит $120 тыс.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
После стремительного роста курса биткойна в начале осени и достижения 6 октября нового исторического максимума в $126,2 тыс. в начале ноября он потерял позиции. 4 ноября, по данным сoinmarketcap.com, цена самой популярной цифровой валюты впервые с 22 июня опустилась ниже $100 тыс. Относительно пикового значения валюта потеряла 21%, причем только за последнюю неделю — почти 12,5%.
Другие криптовалюты традиционно повторяли динамику биткойна, но с большей амплитудой. Эфир (вторая по капитализации криптовалюта) просел за месяц на 29%, до $3,3 тыс.— минимума с середины июля. Альткойны BNB, XRP и Solana подешевели на 25–34%. За месяц крипторынок потерял почти $1 трлн, его капитализация составила до $3,35 трлн, а доля биткойна на рынке после двухмесячного перерыва приблизилась к 60%.
Обвал рынка, по наблюдениям ведущего аналитика криптоброкера Cifra Markets Александра Крайко, начался с крупнейшей за последние годы ликвидации инвесторами позиций в цифровых валютах ночью с 10 на 11 октября, когда были проданы позиции на сумму в $19 млрд. Распродажа, по мнению господина Крайко, была связана с закрытием большого количества маржинальных позиций и вызвала каскад продаж и смену структуры рынка. За сутки рынок потерял почти $500 млрд.
В конце месяца к спекулятивным факторам добавились и фундаментальные: ужесточение риторики ФРС США. 29 октября американский финансовый регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 3,75–4%. На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в декабре не предопределено и будет зависеть от ситуации на рынке. Эти сигналы, по мнению ведущего аналитика Bitget Research Райана Ли, усилили осторожность инвесторов и привели к фиксации прибыли. В результате в октябре был зафиксирован четвертый по величине за всю историю объем продаж биткойна — более $40 млрд. «Ранее такие объемы наблюдались только на локальных пиках рынка, но сейчас эйфории нет. Продажи идут, вероятно, от крупных структур, восстанавливающих баланс после убытков»,— полагает Александр Крайко.
В таких условиях снизился спрос на биржевые криптовалютные ETF частных и институциональных инвесторов. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за три недели, завершившиеся 29 октября, инвесторы вложили в фонды, основу которых составляют ETF на биткойн, $0,9 млрд. Это в десять раз ниже привлечений за три предшествующие недели. «Волатильность криптовалют и укрепление доллара по причине высоких ставок по депозитам на фоне других валют делают вложения в цифровые активы менее привлекательными. Особенно это касается институциональных инвесторов, которые предпочитают "тихую гавань" в условиях информационного вакуума и политической турбулентности, вызванной шатдауном правительства США»,— полагает генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
До середины ноября, как считает СЕО Crypto Summit Алексей Зюзин, крипторынок будет находиться в подавленном состоянии и к росту вряд ли вернется ранее конца ноября. Многое будет зависеть от того, продолжится ли шатдаун, а также от реакции на это ФРС США. По мнению Райана Ли, текущий период консолидации закладывает основу для более устойчивого роста в будущем, особенно при повышении институционального участия и снижении волатильности фондовых рынков. Поэтому в дальнейшем при улучшении макроэкономических условий, снижении инфляционных ожиданий и сохранении притока капитала через спотовые ETF он допускает рост курса биткойна к зоне $115–120 тыс. «Остается надежда на так называемое ралли Санта-Клауса — период повышенной потребительской активности после Дня благодарения в США и до Рождества 25 декабря, который часто стимулирует рост крипторынка»,— говорит Алексей Зюзин.