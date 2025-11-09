Песков: Москве нужны разъяснения США про слова Трампа о ядерных испытаниях

Российские власти нуждаются в разъяснениях Вашингтона слов президента США Дональда Трампа о начале проведения ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Смотрите, в данном случае мы действительно нуждаемся в разъяснении, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция и действительно прозвучало все однозначно — США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по ТАСС).

30 октября Дональд Трамп написал в Truth Social, что поручил Пентагону провести испытания ядерного оружия из-за «программ испытаний других стран». Аналогичное заявление президент США сделал 6 ноября.

Накануне, 26 октября, начальник Генштаба России Валерий Герасимов отчитался президенту РФ Владимиру Путину об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». По итогам совещания с Совбезом, которое прошло 5 ноября, глава государства поручил подготовить предложения о возможной подготовке к ядерным испытаниям. Как напомнил президент РФ, в 2023 году он предупреждал, что Москва ответит соответствующим образом, если США или другие страны проведут ядерные испытания.

Дмитрий Песков заявил 9 ноября, что специалисты США не должны путать испытания ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерными. Он отметил, что Россия «будет сохранять паритет», если ядерные испытания проведет другая страна.