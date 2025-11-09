Песков: «Буревестник» и «Посейдон» — технологии, которых нет ни у одной страны

Системы «Буревестник» и «Посейдон» — это мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во время награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» Екатерининский зал Кремлевского дворца был почти полон, добавил господин Песков.

На вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, могли ли специалисты США спутать испытания «Буревестника» и «Посейдона» с ядерными, Дмитрий Песков ответил: «Они не должны делать таких ошибок». Суждения о том, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» были ядерными, представитель Кремля назвал крайне поверхностными и неверными.

6 ноября президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. В связи с проведением испытаний в других странах я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе».

Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубин напомнил, что Владимир Путин говорил о приверженности России к запрету на ядерные испытания. Если их проведет другая страна, отметил господин Песков, Россия «будет сохранять паритет».