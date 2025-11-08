Главные новости за 8 ноября. Кавказ

Газопровод Невинномысск-Моздок между Ставропольем и Северной Осетией после ремонта введен в эксплуатацию. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершило устранение дефектов, выявленных при внутритрубной дефектоскопии магистрального газопровода протяженностью 250 км.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своем telegram-канале о создании первого в городе суперинтенсивного школьного сада на территории школы №7 в станице Константиновской. Под закладку сада отвели участок площадью 0,1 гектара, где высадили 480 молодых яблонь.

Жители Ставропольского края зарегистрировали на кадастровом учёте 2 640 машино-мест с начала текущего года. Этот показатель на 74% превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было учтено 1 517 машино-мест, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Девять объектов водоснабжения начнут строить на Ставрополье в 2026 году, сообщили в министерстве ЖКХ края. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Финансирование идет из краевого, федерального бюджетов и Фонда национального благосостояния. Ход реализации проектов курирует министерство ЖКХ Ставрополья.

Средняя зарплата на Ставрополье за январь–август 2025 года достигла 61 457 руб., свидетельствуют данные Северо-Кавказстата. Лидерами по уровню дохода остались работники финансовой и страховой сфер с зарплатой в среднем 92 143 руб., специалисты в области информации и связи, получающие 80 245 руб., а также сотрудники добывающей промышленности с доходом 77 020 руб. В то же время низкие заработки наблюдаются в гостиничном и общепите — 46 295 руб., сфере культуры и спорта — 46 132 руб., а также в административной деятельности с 40 887 руб.