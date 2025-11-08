Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Средняя зарплата на Ставрополье выросла до 61,5 тысячи рублей

Средняя зарплата на Ставрополье за январь–август 2025 года достигла 61 457 руб., свидетельствуют данные Северо-Кавказстата.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лидерами по уровню дохода остались работники финансовой и страховой сфер с зарплатой в среднем 92 143 руб., специалисты в области информации и связи, получающие 80 245 руб., а также сотрудники добывающей промышленности с доходом 77 020 руб. В то же время низкие заработки наблюдаются в гостиничном и общепите — 46 295 руб., сфере культуры и спорта — 46 132 руб., а также в административной деятельности с 40 887 руб.

Причины такого расслоения зарплат связаны с экономической спецификой региональных отраслей: финансовый сектор и IT получают доходы выше среднего благодаря востребованности квалифицированных специалистов и высоким доходам компаний. Добывающая промышленность остается значимым локомотивом экономики края, поддерживая доходы на стабильном уровне. Отрасли с низкой оплатой труда в основном связаны с традиционными и социальными направлениями, где затраты на работников меньше из-за ограниченного бюджета и высокой сезонности.

Тренд увеличения средней зарплаты продолжается несколько лет подряд. За первые восемь месяцев 2025 года рост составил примерно 12% по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии 2025-го средняя зарплата в Ставрополе достигла 64,4 тыс. руб., что выше среднего регионального уровня. При этом, несмотря на повышение номинальных доходов, уровень жизни остается чувствительным к росту цен, включая потребительскую корзину, которую средняя зарплата покрывает примерно 2,65 раза.

Станислав Маслаков

