На Ставрополье в 2026 году начнут строить девять объектов водоснабжения

Девять объектов водоснабжения начнут строить на Ставрополье в 2026 году, сообщили в министерстве ЖКХ края.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Финансирование идет из краевого, федерального бюджетов и Фонда национального благосостояния. Ход реализации проектов курирует министерство ЖКХ Ставрополья.

Среди приоритетов – строительство новых систем водоснабжения, ремонт очистных сооружений в Дивном, Ипатове, Затеречном и Александрии. Продолжается расширение мощности Малкинского водозабора в Кировском округе, где к лету 2026 года добавят 15 тыс. куб. м воды в сутки благодаря бурению новых артезианских скважин и ремонту действующих. Эти меры улучшат водоснабжение в Ставропольской агломерации и нескольких населённых пунктах Шпаковского округа, а также в городах Георгиевск, Минеральные Воды и Новопавловск. Бюджетные расходы на ЖКХ в регионе в 2026 году вырастут до рекордных 12,7 млрд руб.

Станислав Маслаков