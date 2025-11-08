В Пятигорске заложили первый суперинтенсивный школьный сад

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своем telegram-канале о создании первого в городе суперинтенсивного школьного сада на территории школы №7 в станице Константиновской. Под закладку сада отвели участок площадью 0,1 гектара, где высадили 480 молодых яблонь.

Перед посадкой специалисты провели анализ почвы и дали положительную оценку её плодородию. Для обеспечения сада необходимым организовали систему капельного орошения и установили ограждение. Особенностью проекта стала его социальная и образовательная направленность: ученики получили возможность выбрать и закрепить за собой конкретное дерево с именной табличкой. Таким образом, каждый школьник сможет ухаживать за яблоней, наблюдать за ее развитием и собрать урожай, который можно будет разделить с семьей.

Финансирование реализуют за счет краевого и муниципального бюджетов. Инициатива входит в программу «Школьный сад», запущенную губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым для вовлечения школьников в аграрную деятельность и развитие садоводства в регионе.

Станица Константиновская расположена в 145 километрах от краевого центра и является частью городского округа Пятигорск. Этот проект – часть масштабной работы по привлечению молодого поколения к сельскому хозяйству в Ставропольском крае.

Станислав Маслаков