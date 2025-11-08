Жители Ставрополья зарегистрировали рекордные 2 640 машино-мест в 2025 году

Жители Ставропольского края зарегистрировали на кадастровом учёте 2 640 машино-мест с начала текущего года. Этот показатель на 74% превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было учтено 1 517 машино-мест, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С 2017 года, когда Росреестр впервые признал машино-места самостоятельными объектами недвижимости, в крае поставили на кадастровый учет свыше 10,5 тысячи таких объектов, из которых более 4,4 тысячи расположены внутри многоквартирных домов.

Машино-место — это часть стоянки внутри здания, ограниченная конструктивными элементами или линиями разметки, предназначенная для размещения одного автомобиля. Для таких объектов прокладывают коммуникации: отопление, освещение, обеспечивают уборку. Арендаторы машино-мест обязаны оплачивать коммунальные услуги, а использовать машино-место по другому назначению законом запрещено. По стандартам Росреестра, минимально допустимый размер машино-места составляет 5,3 на 2,5 метра, максимальный размер не ограничен.

Руководитель краевого управления Росреестра Евгений Кошель подчеркнул важность признания машино-мест самостоятельными объектами недвижимости как ключевого шага в развитии имущественных отношений. Он отметил активное пользование гражданами этой возможностью, что способствует упорядочиванию рынка недвижимости и защите прав собственников.

Станислав Маслаков