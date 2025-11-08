В Ростовской области полицейские задержали мужчину с сумкой наркотиков

В Миллеровском районе Ростовской области полицейские задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области

Оперативники Отдела контроля за оборотом наркотиков получили информацию о незаконной деятельности мужчины и прибыли по его адресу проживания, где в ходе обыска обнаружили высушенные листья марихуаны общим весом 725 граммов. По словам задержанного, собранную марихуану он планировал использовать для личного употребления, а растение было собрано недалеко от обочины дороги.

Экспертное заключение подтвердило, что изъятое вещество является каннабисом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

Станислав Маслаков