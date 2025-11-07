Замгубернатора Кубани отреагировал на ситуацию с драками школьников в Краснодаре

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко отреагировал на ситуацию с избиением школьников в Краснодаре, информация о котором распространилась в социальных сетях. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

По распространившейся в соцсетях информации, группа подростков 12–16 лет во главе с девочкой организовала подобие «бойцовского клуба», устраивая драки в темных безлюдных местах Краснодара. Ситуация вызвала беспокойство у жителей города.

«Со всеми ребятами, которые устроили “бойцовский клуб” на улице, проведем работу»,— заявил Александр Руденко.

Сейчас инцидентом занимается комиссия по делам несовершеннолетних и полиция. С семьями и подростками планируют работать психологи. Некоторые жители города требуют найти участников драк и поставить на профилактический учет.

Вице-губернатор отметил, что детям необходимо помочь направить их силы в спорт. По его словам, в регионе функционируют 34 центра единоборств, записаться в которые можно через портал Госуслуг.

«Задача нас — взрослых, родителей — помочь направить их силу и энергию в разумное русло»,— подчеркнул чиновник, добавив, что будет контролировать ситуацию.

«Ъ-Кубань» писал, что отец вместе с несовершеннолетней дочерью, которая является зачинщицей избиения 14-летней школьницы, самостоятельно явились в полицию Краснодара. Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за уличных драк подростков.

Алина Зорина