Напавшая на сверстницу школьница из Краснодара явилась с повинной в полицию

Отец вместе с несовершеннолетней дочерью, которая является зачинщицей избиения 14-летней школьницы, самостоятельно явились в полицию Краснодара. Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за уличных драк подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отец и дочь приехали в отдел полиции поселка Калинино УМВД России по Краснодару, где с ними работали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Девушка дала объяснения по всем фактам, изложенным в публикациях о группе подростков, нападающих на сверстников.

На отца полицейские составили административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию). Проверка продолжается. По завершении разбирательства будет принято процессуальное решение.

«Ъ-Кубань» писал, что 7 ноября в социальных сетях была опубликована информация о действиях группы подростков в Краснодаре, которые якобы действуют под руководством лидера и нападают на сверстников. Следственный отдел по Прикубанскому округу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Один из зафиксированных эпизодов произошел 3 ноября, когда в полицию обратилась местная жительница с заявлением, что ее дочь избила несовершеннолетняя школьница.

Алина Зорина