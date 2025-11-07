Власти Кубани считают запуск парома из Трабзона в Сочи преждевременным

В администрации Краснодарского края заявили, что запускать паромное сообщение между Турцией и Сочи пока преждевременно. Так власти прокомментировали задержку парома Sea Bridge из Трабзона, который сутки находился на якоре у побережья Сочи, ожидая разрешения на заход в порт.

«Вопросы обеспечения безопасности остаются приоритетом»,— сказали «Ъ-Сочи» в администрации Кубани.

Sea Bridge вышел из Трабзона 5 ноября и прибыл к берегам Сочи на следующий день. Разрешение на вход в российские воды он получил 7 ноября. Однако в морском порту Сочи пока не подтвердили прибытие парома. На борту 20 пассажиров — 18 россиян и двое граждан Турции.

Это первый рейс по направлению за 14 лет. Регулярное паромное сообщение между Сочи и Трабзоном открыли в 1993 году. Тогда суда перевозили пассажиров, автомобили и сельхозпродукцию. В середине 2000-х годов трафик стал постепенно снижаться, а в 2011 году паромное сообщение прекратилось. В октябре состоялся тестовый рейс, однако судну не разрешили зайти в сочинский порт, так как власти Кубани не давали на это согласия, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.

Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Снялся с якоря».