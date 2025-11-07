«Интерфакс»: паром Sea Bridge из Турции так и не дошел до Сочи

В морском порту Сочи не смогли подтвердить прибытие парома Sea Bridge из турецкого Трабзона, который со вчерашнего дня ожидал разрешения зайти в акваторию. Ответа на запрос «Ъ» пока не поступило. Сегодня утром генеральный директор компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян рассказал «Ъ-Сочи», что паром встал на внутренний рейд. Он, как ожидалось, высадит пассажиров и отправится в обратный рейс.

«Мы не владеем информацией вокруг парома из Трабзона, — сказал «Интерфаксу» представитель морпорта. — В порту этого судна нет».

Со ссылкой на неназванный «информированный источник» агентство сообщает, что организаторы рейса так и не получили разрешения служб безопасности для входа в российскую акваторию.

Позднее глава «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян уточнил, что «паром зашел на внутренний рейд и проходит необходимый осмотр». После этого судно сможет пришвартоваться к причалу сочинского порта.

Пассажирское паромное сообщение между Трабзоном и Сочи было прервано в 2011 году. В октябре 2025-го состоялся тестовый рейс, однако судну не разрешили зайти в сочинский порт. Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев тогда заявил, что власти не давали согласия и что «запуск регулярного сообщения является небезопасным».

Сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края заявили «Ъ-Сочи», что «вопросы обеспечения безопасности не решены и остаются актуальными». «Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях преждевременна, — считают кубанские власти. — Вопросы обеспечения безопасности остаются приоритетом».