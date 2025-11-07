Первый за 14 лет паром из Турции сутки ждал разрешения зайти в порт Сочи

Паром Sea Bridge, вышедший из турецкого Трабзона 5 ноября и прибывший к берегам Сочи вчера утром, спустя сутки ожидания получил разрешение на вход в российские воды. После досмотра он зайдет в сочинский порт.

«Паром получил 10 минут назад разрешение на вход в воды России», — сообщил ТАСС гендиректор организатора рейса «СВС шиппинг» Сергей Туркменян. Он уточнил, что согласование «от порта, портовых властей, пограничников и таможни» было получено еще 6 ноября, но организаторы ждали «финального согласования».

На борту находятся 20 пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции, пишет «Ъ Кубань-Черноморье». В «СВС шиппинг» сообщили РБК, что «часов в 15 пассажиры смогут высадиться».

В октябре паром пытался совершить тестовый рейс из Трабзона, но не смог зайти в Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял ТАСС, что рейс проводили без согласия со стороны властей региона. Чиновник высказывал мнение, что «запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным».