Снялся с якоря

В Сочи из турецкого Трабзона состоялся первый за 14 лет пассажирский рейс парома. Организаторы проекта утверждают, что запуск линии позволит создать новые рабочие места и поддержать турпоток. Однако администрация курорта ранее выражала сомнение в целесообразности выполнения регулярных грузопассажирских паромных перевозок. По мнению же представителей туриндустрии, момент для возобновления рейсов выбран неудачно.

В среду 5 ноября состоялся запуск паромной линии между Трабзоном и Сочи. Последний рейс по этому направлению был выполнен в 2011 году. Организаторы проекта утверждают, что это поможет создать новые рабочие места, поддержать туристический поток и укрепить связи с Турцией. Администрация курорта ранее выражала сомнение в целесообразности осуществления регулярных грузопассажирских паромных перевозок, заявляя о необходимости соблюдения всех требований безопасности и координации с федеральными структурами. По мнению же представителей туристической индустрии, момент для возобновления рейсов выбран неудачно. На Черном море начинается сезон штормов, а туристический поток в Турцию к этому времени года снижается почти в 10 раз.

Регулярное паромное сообщение между Сочи и Трабзоном открыли в 1993 году. Тогда суда перевозили пассажиров, автомобили и сельхозпродукцию. В середине 2000-х годов трафик стал постепенно снижаться, а в 2011 году линия прекратила существование.

Попытки возродить маршрут предпринимались несколько раз, однако администрация Сочи считала проект нецелесообразным. Власти объясняли это тем, что новая инфраструктура морпорта ориентирована на пассажирские и круизные суда, а не на накатные грузы.

Также дорожная сеть Центрального района не рассчитана на движение большого числа автомобилей, что могло привести к разрушению покрытия и заторам. Силовые структуры указывали на отсутствие инспекционно-досмотрового комплекса, что затрудняло бы контроль при пересечении границы.

Весной 2025 года вопрос о возобновлении паромного сообщения снова обсуждался в мэрии Сочи. Тогда веским основанием для отказа стало отсутствие необходимых условий для осуществления контрольных и досмотровых процедур. Согласно Указу №502, все иностранные суда должны получать разрешение ФСБ для захода в российские порты, чего сделано не было.

Тем не менее летом ООО «СВС Шиппинг» совместно с турецкими партнерами получила разрешение Росморречфлота на регистрацию линии Seabridge. В октябре судно прибыло в Сочи с тестовым рейсом, однако в порт его не приняли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что рейс был выполнен без согласования с региональными властями. По его словам, паром способен перевозить до 200 автомобилей, а необходимые досмотровые процедуры в сочинском порту пока невозможно организовать.

В ответ представители «СВС Шиппинг» направили губернатору открытое письмо. В нем говорится, что проект линии Seabridge разрабатывали с учетом действующих требований, а рейсы предусматривают перевозку исключительно пассажиров и легковых автомобилей. «Вопрос о транспортировке грузового транспорта или иной продукции никогда не поднимался. Цель линии — развитие туризма, укрепление гуманитарных и деловых связей между Сочи и Трабзоном»,— отмечается в обращении.

Организаторы проекта утверждают, что запуск линии позволит создать новые рабочие места, поддержать туристический поток и укрепить связи с Турцией.

Администрация Сочи, в свою очередь, заявляет о необходимости соблюдения всех требований безопасности и координации с федеральными структурами.

Как считает вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, проблемой может стать и выбранное для запуска парома время. «Середина ноября — худший момент для открытия морской линии,— подчеркивает собеседник «Ъ-Сочи». — На Черном море начинаются штормы, а туристический поток в Турцию снижается в разы. В этот период ни один оператор не сможет работать с прибылью».

По мнению господина Мкртчяна, в низкий сезон такие рейсы неизбежно станут убыточными. «В ноябре в Сочи резко падает загрузка гостиниц, снижается спрос на туры и перелеты. Даже при наличии интереса со стороны бизнеса пассажиропоток просто не покроет затраты»,— отмечает эксперт.

Господин Мкртчян считает, что даже при благоприятных условиях проект не сможет выйти на окупаемость ранее, чем через два-три года. «Даже если все заработает идеально, придется готовить несколько миллионов долларов на покрытие издержек. Первый и второй сезоны будут убыточными, только на третий год можно ожидать стабильный доход»,— считает эксперт.

Как отмечает Алексан Мкртчян, интерес к паромам напрямую связан с ценами на авиаперелеты. «За последние пять лет билеты подорожали почти на 50%. Поэтому паром может быть востребован весной и летом, когда семьи из Центральной России предпочитают ехать в Турцию на собственных машинах. Для семьи из четырех человек дешевле доехать до Сочи и переправиться морем, чем покупать четыре авиабилета»,— отмечает он.

Ключевым фактором рентабельности станет разрешение перевозить автомобили. «Если оставить только пассажиров, проект не окупится. Основной интерес — именно в автомобильных путешественниках. Без них линия не сможет просуществовать долго»,— добавляет он.

При этом эксперт отмечает, что сама идея морской переправы перспективна. «С каждым годом все больше туристов интересуются маршрутами по Черному морю и альтернативными способами добраться до Турции. Если рейсы закрепятся, у линии может появиться стабильная аудитория»,—считает Алексан Мкртчян.

