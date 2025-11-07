Суд закрыл заседание по делу об убийстве криптотрейдера Новака

Заседание по избранию меры пресечения для предполагаемых пособников убийства криптотрейдера Романа Новака пройдет в закрытом режиме. Подозреваемых доставляют в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Новак и его жена Анна

Фото: Соцсети Романа Новака Роман Новак и его жена Анна

Фото: Соцсети Романа Новака

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия объявил заседание закрытым, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Источники сообщили, что сегодня меру пресечения планируют избрать троим фигурантам. На данный момент в суд доставили только одного.

По данным СМИ, заподозренный в хищении у инвесторов $500 млн господин Новак и его жена были убиты в ОАЭ с особой жестокостью. Уголовное дело было возбуждено в Санкт-Петербурге, где прежде жили супруги. Семеро подозреваемых были задержаны. Предположительно, четверо из них даже не подозревали, что участвуют в преступлении — они заявили, что получили задание организовать вечеринку.