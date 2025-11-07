«Фонтанка»: тела криптотрейдера Новака и его жены расчленили и спрятали в пакетах

Тела криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны, которых предположительно убили в ОАЭ, расчленили и расфасовали по пакетам, сообщило издание «Фонтанка». После этого пакеты оставили в мусорных контейнерах возле торгового центра в городе Хатта.

По данным издания, злоумышленники хотели получить деньги с криптокошелька господина Новака. Предполагалось, что на нем лежат миллиарды долларов, однако на деле кошелек оказался пустым. После этого преступники убили супругов.

Количество подозреваемых в убийстве, пишет «Фонтанка», выросло до восьми человек. Исполнителями убийства называют двух уроженцев Санкт-Петербурга и гражданина Казахстана. Все они вернулись в Россию после убийства и были задержаны. Также правоохранители задержали посредника из Ленобласти.

СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По информации следствия, супруги 2 октября отправились на встречу с инвесторами в город Хатта и с тех пор не выходят на связь. Ведомство имена пропавших не называет.

Никита Черненко