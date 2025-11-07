СКР возбудил дело по факту исчезновения криптобизнесмена Новака и его жены в ОАЭ

По факту безвестного исчезновения петербуржца и его супруги в Объединенных Арабских Эмиратах возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает городское управление СУ СКР по Петербургу.

Криптобизнесмен Роман Новак и его супруга Анна. Оба были похищены в Объединенных Арабских Эмиратах

Фото: соцсети Криптобизнесмен Роман Новак и его супруга Анна. Оба были похищены в Объединенных Арабских Эмиратах

Фото: соцсети

По информации ряда изданий, речь идет о криптовалютчике Романе Новаке и его жене Анне. Семейная пара перестала выходить на связь с близкими около месяца назад, когда должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта.

Личный водитель пары привез Новаков на стоянку у озера, там они пересели в другой автомобиль. По предварительным данным, криптовалютного бизнесмена и его супругу похитили с целью вымогательства, но выкуп получен не был.

Господин Новак неоднократно называл себя другом Павла Дурова, он является создателем приложения Fintopio для быстрых криптовалютных переводов. Для разработки предприниматель привлек порядка 500 млн долларов инвестиций, а после получения денег бесследно исчез в Дубае.

По данным телеканала RT, подозреваемых в похищении и возможном убийстве пары уже задержали, ими оказались россияне. В ближайшее время их доставят в Санкт-Петербург.

Андрей Маркелов