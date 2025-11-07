Пособники убийц Романа Новака и его жены думали, что организуют вечеринку

Четверо пособников убийц криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны, которые месяц назад пропали в городе Хатта в ОАЭ, думали, что организуют вечеринку. Об этом сообщило издание «Фонтанка». Следствие планирует отпустить фигурантов через двое суток.

Задержанные рассказали, что им оставили деньги через закладки, чтобы они улетели в ОАЭ. Там фигуранты должны были снять виллу и машину, купить ножи и гашеную известь. Пособники утверждают, что о планах заказчиков убить криптотрейдера они не знали.

Одного из убийц доставили в Октябрьский районный суд. Им оказался бывший оперуполномоченный из УМВД Выборгского района Петербурга. В 2007 году его задержали с крупной партией наркотиков и уволили. Тогда экс-правоохранителя приговорили к 15 годам колонии, он вышел на свободу спустя 12 лет.

Сегодня СКР рассказал об уголовном деле по факту исчезновения в ОАЭ семейной пары. По версии следствия, 2 октября они поехали на встречу с инвесторами в Хатту, после чего перестали выходить на связь. «Фонтанка» утверждает, что супругов Новаков убили и расчленили. По делу задержаны восемь человек, включая трех убийц.

Никита Черненко