В ОАЭ убили «друга Павла Дурова» и его жену

Российский криптотрейдер Роман Новак и его жена Анна убиты в ОАЭ, сообщает 78.ru со ссылкой на источники. По информации издания, пару похитили с целью вымогательства, а потом убили, не получив денег. Источники сайта утверждают, что подозреваемых уже задержали и что ими оказались российские граждане. Родители Анны прилетали в Дубай и забрали на родину несовершеннолетних внуков, добавляет 78.ru.

«Фонтанка» пишет, что семейная пара перестала выходить на связь с родственниками около месяца назад. Сайт подтверждает задержание подозреваемых, но указывает, что тела жертв до сих пор не нашли.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту безвестного исчезновения семейной пары». Имена пропавших не приводятся. По данным СКР, 2 октября супруги собирались встретиться с некими инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на парковку возле озера, после чего мужчина и женщина «пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу». Больше супруги на связь не выходили.

Роман Новак создал приложение для быстрых криптовалютных переводов Fintopio. Разработчика позднее обвиняли в хищении $500 млн, собранных у инвесторов из разных стран. «Фонтанка» пишет, что господин Новак «неоднократно называл себя другом Павла Дурова». Baza добавляет, что он «представлялся членом совета директоров Telegram и заместителем вице-президента приложения Ильи Перекопского».