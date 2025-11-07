The Atlantic: Мадуро готов уйти в отставку при определенных гарантиях США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы покинуть свой пост, если бы США гарантировали ему амнистию, сняли вознаграждение за его поимку и обеспечили ему комфортную жизнь в изгнании. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, «осведомленные о настроениях в руководстве Венесуэлы».

Николас Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николас Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«При достаточном уровне давления и достаточно большой ''тарелке со сладостями'' с Мадуро можно обсудить все варианты»,— сказал источник издания, который ведет переговоры с официальными лицами Венесуэлы и США. Как пишет The Atlantic, в условиях нарастающей напряженности в регионе и усиливающегося военного давления со стороны США, объявившими войну венесуэльским наркокартелям, глава Венесуэлы ищет пути выхода из этой ситуации.

В последние дни в американских СМИ обсуждается вероятность нанесения ударов ВС США по внутренним территориям Венесуэлы для уничтожения наркокартелей. И речь идет о том, что потенциальные цели для ударов уже определены. Сам Дональд Трамп выразил сомнение по поводу таких ударов, поскольку опасается, что «удары могут не заставить Мадуро уйти в отставку». По его словам, администрация «все еще решает», отстранять ли Николаса Мадуро силой или добиваться уступок. При этом в начале ноября президент США в интервью CBS News согласился с тем, что дни господина Мадуро на посту главы государства «сочтены».

Подробнее о том, как президент Венесуэлы ищет у России защиты от нападения США,— в материале «Ъ».

Алена Миклашевская