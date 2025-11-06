WSJ: Трамп еще не принял решения об ударах по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп «выражает сомнение» по поводу начала военных действий на территории Венесуэлы для отстранения ее лидера Николаса Мадуро. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), господин Трамп опасается, что «удары могут не заставить его уйти в отставку», поэтому его администрация «все еще решает» отстранять Мадуро силой или добиваться уступок.

Как уточняет издание, стратегия администрации президента США в отношении Венесуэлы «все еще остается нестабильной», а сам Дональд Трамп «пока довольствуется» постепенным наращиванием американских сил в регионе и продолжением ударов по судам, предположительно, перевозящим наркотики.

Опрошенные WSJ официальные лица считают маловероятным военный конфликт в Венесуэле, если Мадуро «согласится обуздать наркотрафик и предоставит США больше доступа к нефтяным месторождениям». Председатель комитета Сената по международным отношениям, республиканец Джим Риш, также заявил, что не видит «признаков подготовки США к военным действиям». Член комитета по разведке Палаты представителей, демократ Джим Хаймс, сообщил, что «пресса гораздо больше убеждена в начале военных действий, чем сама администрация президента США».

Ранее стало известно, что администрация президента США разработала как минимум три варианта военных действий на территории Венесуэлы, включая прямое нападение. Помощники президента ведут консультации с Министерством юстиции для обеспечения правовой основы планируемых действий. По данным The Washington Post, предполагаемая численность американских военных, дислоцированных в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, достигла 16 тыс. человек. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что наращивание американской группировки в Карибском бассейне ничем не оправдано и только увеличивает напряженность в регионе.

