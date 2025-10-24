Война войной, а наркокартели — по спецзаданию

Американские военные вскоре могут атаковать наземные цели на территории Венесуэлы. Сигнал с таким посылом прозвучал из уст президента США Дональда Трампа. На встрече с высокими чинами из сферы безопасности он открытым текстом заявил, что собирается «просто убивать людей, которые ввозят наркотики в страну», причем без одобрения Конгресса. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ попытался достучаться до американского лидера призывом на английском языке: «Пожалуйста, никакой безумной войны!» При этом он продолжил готовить страну к обороне. России в этом деле место тоже нашлось.

23 октября Дональду Трампу хватило нескольких секунд, чтобы ответить на вопрос, который все последние недели не сходил с полос американских газет: насколько законна военная операция, которую президент распорядился провести в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. «Я не думаю, что нам обязательно просить (Конгресс.— “Ъ”) объявлять войну,— поделился своим видением ситуации глава Белого дома с журналистами.— Думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну. Мы их будем убивать, понимаете? Они будут, как бы сказать, мертвы».

Пресс-конференция состоялась сразу после встречи американского лидера с командой по нацбезопасности. На ней господин Трамп подвел промежуточные итоги политики администрации в отношении внутренних и внешних угроз.

Центральное место в обсуждениях заняла тема борьбы с «наркотеррористами» — членами картелей, которые, как утверждают в администрации Трампа, занимаются транспортировкой наркотиков в страну.

Старт кампании против них Дональд Трамп дал сразу после возвращения в Белый дом, однако ее активная фаза началась в августе, когда США стали перебрасывать военных в регион Карибского бассейна. Тогда еще Белый дом публично не признавал ни саму операцию, ни наращивание своего военного присутствия в регионе.

С тех пор ситуация изменилась. В октябре Пентагон сообщил о создании спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке, а сам господин Трамп подтвердил, что разрешил Центральному разведуправлению (ЦРУ) проводить секретные операции против наркоконтрабандистов. В частности, из Венесуэлы, правительство которой американская администрация обвиняет в пособничестве наркотрафику.

Всего с начала сентября военное командование США подтвердило как минимум девять ударов по судам с «наркотеррористами». Сообщалось о 37 подтвержденных погибших. Последние два известных удара пришлись по судам в восточной части Тихого океана, что говорит о расширении зоны действия американских военных (все предыдущие, по официальным данным, наносились в акватории Карибского моря).

На фоне разрастания военной активности в американском политическом поле все чаще стал звучать вопрос о законности действий администрации.

Как сообщало издание Politico, член палаты представителей, демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс 12 октября назвал удары США по венесуэльским судам в международных водах «незаконными убийствами».

И упрекнул американскую администрацию в том, что она не предоставила законодателям Конгресса правовое обоснование этих атак.

Объявив в минувший четверг, что для такой спецоперации обоснование не требуется, Дональд Трамп все же попытался убедить общественность, что не рассматривает Конгресс как препятствие. Президент публично предложил главе Пентагона Питу Хегсету «отправиться в Конгресс и рассказать им об этом». И тут же дал понять, что не ожидает от законодателей ничего, кроме как одобрения его действий. «Что они собираются сделать? — спросил он.— Скажут: "Ого, мы не хотим останавливать поток наркотиков"?»

Главной же новостью стало заявление господина Трампа, что американские военные вскоре могут начать бить не только по морским судам. «Дальше будет суша», — предупредил американский лидер, пояснив, что это необходимо в свете увеличившегося трафика наркотиков по суше после американских ударов по судам. При этом глава Белого дома намекнул, что под прицел попадут венесуэльцы: он заявил, что Каракас помогает Китаю транспортировать в США фентанил.

Угрозы не прошли мимо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который считает, что администрация США использует борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки свержения венесуэльского правительства. Вскоре после выступления Дональда Трампа венесуэльский лидер вышел в эфир национального телевидения и выступил с призывом к миру. Причем сделал это на английском. «Пожалуйста, никакой безумной войны!» — призвал господин Мадуро. «Нет войне, нет войне,— добавил он.— Да миру, да миру! Навсегда, навсегда, навсегда!»

Между тем буквально накануне Николас Мадуро сделал заявление отнюдь не миролюбивого толка. На днях он сообщил о развернутых по всей Венесуэле 5 тыс. российских зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Как дал понять президент, Каракас оставляет за собой право использовать ПЗРК вместе с «миллионным ополчением», которое он готов мобилизовать для противодействия силам США, развернутым в Карибском бассейне.

В России не комментировали слова Николаса Мадуро, но на днях тоже подали определенный сигнал Соединенным Штатам. 16 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Его ратифицировали спустя пять дней. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ратификацию шагом «на пути к обеспечению мира и стабильности не только в Венесуэле, но и во всем регионе Латинской Америки». А уже на следующий день договор получил одобрение Совета федерации, приблизив Россию и Венесуэлу еще на шаг к совместному противостоянию США.

Анастасия Домбицкая