CNN: администрация Трампа пока не планирует удары по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила членам Конгресса, что пока не планирует наносить удары по территории Венесуэлы и не имеет юридического обоснования для наземных атак по наркокартелям. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники. Незадолго до этого СМИ узнали, что Пентагон уже определил потенциальные цели для ударов.

По данным CNN, на закрытом брифинге с участием госсекретаря США Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и сотрудника Управления юридического советника Белого дома законодателям сообщили, что основания для ударов по судам с наркоторговцами не предполагают атаки по самой Венесуэле «или каким-либо другим территориям».

При этом источник телеканала сообщил, что администрация Дональда Трампа добивается от Минюста отдельного юридического заключения, которое обосновало бы удары по наземным целям без необходимости одобрения Конгресса. Неназванный амеамериканский чиновник отметил, что президент США пока не решил, как будет действовать в отношении Венесуэлы.

По приказу Дональда Трампа США с сентября наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. В результате погиб как минимум 61 человек. Американские СМИ на прошлой неделе писали об утверждении Пентагоном целей, используемых для контрабанды наркотиков на территории Венесуэлы, включая военные объекты. Наземные удары допускал и Дональд Трамп.

Лусине Баласян