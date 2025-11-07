В Новороссийске число ДТП с пострадавшими сократилось на 9,3%

В Новороссийске за десять месяцев 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 9,35% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно аналитической справке ГАИ города-героя, с января по октябрь в результате аварий пострадал 281 человек. За тот же период на территории муниципалитета произошло 256 аварий. В прошлогоднем отчетном периоде было зафиксировано 268 ДТП, за год статистика снизилась на 4,68%.

Количество погибших также сократилось. В 2024 году в авариях погибли 29 человек, а за десять месяцев этого года — 23 человека. Это на 20,69% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях составляет 7,5%.

Значительно уменьшилось число аварий с участием нетрезвых водителей. С января по октябрь в городе произошло 11 таких ДТП против 26 в прошлом году. С начала года в результате подобного происшествия погиб один человек, повреждения получили 14 граждан. Годом ранее в подобных авариях погибли 12 человек и пострадали 29.

По данным ГАИ, в 2025 году установлено 49 аварий, произошедших по вине водителей, и 20 ДТП — по вине пешеходов. Эти показатели снизились на 16% и 9% соответственно.

Количество происшествий с участием несовершеннолетних не изменилось. За десять месяцев 2025 года в Новороссийске зафиксировано 35 аварий с участием детей — столько же, сколько в прошлогоднем отчетном периоде.

Алина Зорина