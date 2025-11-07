В Новороссийске снизилось количество ДТП с пострадавшими

С января по октябрь в городе-герое в результате ДТП пострадал 281 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 9,35%. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Новороссийску.

Согласно аналитической справке ГАИ Новороссийска, с 1 января по 31 октября текущего года на территории города произошло 256 аварий. В прошлогоднем отчетном периоде было зафиксировано 268 ДТП, за год статистика снизилась на 4,68%. В 2024 году в ДТП погибли 29 человек, а за десять месяцев текущего года жертв стало меньше на 20,69%, на конец октября 2025 года ГАИ установлено 23 смертельных исхода. Тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях в Новороссийске в текущем году составляет 7,5%.

В ведомстве сообщили, что с января по октябрь в городе произошло 11 аварий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате одного из ДТП погиб человек, за весь период повреждения получили 14 граждан. В прошлом году за десять месяцев было зарегистрировано 26 ДТП с 12 погибшими и 29 пострадавшими.

В текущем году в Новороссийске установлено 49 аварий, произошедших по вине водителей, еще 20 ДТП возникли по вине пешеходов. За год статистика снизилась на 16% и 9% соответственно.

Неизменным остается показатель по количеству ДТП с участием несовершеннолетних. За десять месяцев 2025 года в городе зафиксировано 35 аварий с участием детей, столько же случаев ГАИ фиксировала в прошлогоднем отчетном периоде.

София Моисеенко