Власти Кубани прокомментировали задержку парома Sea Bridge

Администрация Краснодарского края прокомментировала задержку парома Sea Bridge, который более 12 часов находился на якоре у побережья Сочи в ожидании разрешения на заход в порт. В пресс-службе региона сообщили «Ъ-Сочи», что позиция краевых властей по запуску международного паромного сообщения остается прежней: вопросы безопасности при организации рейсов пока не решены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

«Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях преждевременна. Вопросы обеспечения безопасности остаются приоритетом»,— подчеркнули в администрации. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности, однако процедуры в порту Сочи пока не позволяют принимать такие рейсы.

По данным компании-оператора «СВС Шиппинг», паром получил разрешение на вход в территориальные воды России 6 ноября и должен встать на якорную стоянку для досмотра перед постановкой к причалу. На борту находятся 20 пассажиров — 18 граждан России и двое граждан Турции. Рейс должен стать первым после 14-летнего перерыва в паромном сообщении между Россией и Турцией.

Вячеслав Рыжков