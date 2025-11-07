ГИБДД Новороссийска назвала самые аварийные участки дорог

В Новороссийске выявлены наиболее аварийные участки дорог за 10 месяцев 2025 года. По данным ГИБДД, в городе произошло 256 ДТП, в которых пострадали 281 человек и погибли 23. Основной причиной аварий на проблемных участках названо несоблюдение очередности проезда, сообщила «Ъ-Новороссийск» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Новороссийску майор Наталья Мельникова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К числу очагов концентрации ДТП относятся пересечение улиц Ленина и Школьная в Цемдолине (четыре аварии, четыре пострадавших), пересечение Видова и Кутузовской (три ДТП, три пострадавших) и перекресток Осоавиахима и Лавандовой (три ДТП, пять пострадавших). В ближайшее время на этих участках планируется установка светофоров, дублирующих знаков, нанесение горизонтальной разметки и организация шумовых полос, а на пересечении Осоавиахима и Лавандовой рассматривается установка сигнальных столбиков для предотвращения выезда на встречную полосу.

Кроме того, ГИБДД выделила пять предаварийных участков: Борисовка, пер. Дорожный; пересечение Дзержинского и Снайпера Рубахо; пересечение Советов и Чайковского; улица Волгоградская в районе дома №26; улица Героев Десантников в районе дома №37. На этих участках зарегистрированы по два ДТП с пострадавшими, основные нарушения связаны с несоблюдением очередности проезда и правил движения пешеходов. Планируемые меры включают организацию светофорного регулирования, улучшение освещения, обустройство пешеходных переходов, нанесение стоп-линий и знаков ограничения скорости, а также корректировку видимости за счет спила деревьев. Информация и рекомендации направлены в комиссию по безопасности дорожного движения для рассмотрения.

Вячеслав Рыжков