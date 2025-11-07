В ГАИ назвали самые аварийные дороги Новороссийска

По итогам прошедших месяцев 2025 года в Новороссийске выявили три очагов концентрации ДТП и пять предаварийных участков. Как сообщила «Ъ-Новороссийск» начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УМВД России по Новороссийску, майор полиции Наталья Мельникова, наиболее частой причиной аварий на указанных участках стало несоблюдение очередности проезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За десять месяцев текущего года в Новороссийске произошло 256 ДТП, в которых пострадал 281 человек и еще 23 погибли. Из общего количества аварий часть приходится на различные очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, к ним относятся следующие участки:

Цемдолина, пересечение ул. Ленина и Школьная — четыре ДТП из-за несоблюдения очередности проезда с четырьмя пострадавшими;

Пересечение ул. Видова и Кутузовская — три ДТП из-за нарушений очередности движения и правил расположения автомобилей на проезжей части с тремя пострадавшими;

Пересечение ул. Осоавиахима и Лавандовая — три ДТП вследствие нарушения правил расположения авто на дороге и выезда на полосу встречного движения с пятью пострадавшими.

В целях снижения аварийности в Цемдолине планируется обустроить шумовые полосы и расширить проезжую часть, установить светофорный объект и дублирующие дорожные знаки. На перекрестке улицы Видова и Кутузовской необходимо нанести горизонтальную разметку и поставить дорожные знаки с направлением движения по полосам, а на пересечении улиц Осоавиахима и Лавандовой в перспективе могут установить сигнальные столбики для исключения выезда на встречную полосу. Информация и рекомендации, как сообщила Наталья Мельникова, направлены в комиссию по БДД на рассмотрение.

В список предаварийных участков вошли следующие дороги Новороссийска:

Борисовка, пер. Дорожный, район дома №3 — два ДТП и трое пострадавших вследствие нарушений правил проезда пешеходного перехода;

— Пересечение ул. Дзержинского и ул. Снайпера Рубахо — два ДТП и трое пострадавших из-за несоблюдения очередности проезда;

— Пересечение ул. Советов и ул. Чайковского — два ДТП и двое пострадавших по причине нарушения очередности движения;

— Ул. Волгоградская, район дома №26 — два ДТП и трое пострадавших по причине несоблюдения очередности проезда;

— Ул. Героев Десантников, район дома №37 — два ДТП и двое пострадавших в результате наезда на пешеходов и нарушения правил проезда пешеходного перехода.

На предаварийных участках планируется наладить светофорное регулирование, организовать наружное освещение, обустроить пешеходные переходы. В районе перекрестка ул. Советов и ул. Чайковского установят знак «Движение без остановки запрещено» и нанесут стоп-линию разметки, на пересечении ул. Дзержинского и Снайпера Рубахо могут ввести ограничения скоростного режима. На улице Волгоградской требуется улучшить видимость за счет спила веток деревьев, а на Героев Десантников, кроме обновления дорожной разметки, ГИБДД инициировала обозначить пешеходный переход с применением светодиодных знаков.

София Моисеенко