В ГАИ назвали самые аварийные дороги Новороссийска
По итогам прошедших месяцев 2025 года в Новороссийске выявили три очагов концентрации ДТП и пять предаварийных участков. Как сообщила «Ъ-Новороссийск» начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УМВД России по Новороссийску, майор полиции Наталья Мельникова, наиболее частой причиной аварий на указанных участках стало несоблюдение очередности проезда.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За десять месяцев текущего года в Новороссийске произошло 256 ДТП, в которых пострадал 281 человек и еще 23 погибли. Из общего количества аварий часть приходится на различные очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, к ним относятся следующие участки:
- Цемдолина, пересечение ул. Ленина и Школьная — четыре ДТП из-за несоблюдения очередности проезда с четырьмя пострадавшими;
- Пересечение ул. Видова и Кутузовская — три ДТП из-за нарушений очередности движения и правил расположения автомобилей на проезжей части с тремя пострадавшими;
- Пересечение ул. Осоавиахима и Лавандовая — три ДТП вследствие нарушения правил расположения авто на дороге и выезда на полосу встречного движения с пятью пострадавшими.
В целях снижения аварийности в Цемдолине планируется обустроить шумовые полосы и расширить проезжую часть, установить светофорный объект и дублирующие дорожные знаки. На перекрестке улицы Видова и Кутузовской необходимо нанести горизонтальную разметку и поставить дорожные знаки с направлением движения по полосам, а на пересечении улиц Осоавиахима и Лавандовой в перспективе могут установить сигнальные столбики для исключения выезда на встречную полосу. Информация и рекомендации, как сообщила Наталья Мельникова, направлены в комиссию по БДД на рассмотрение.
В список предаварийных участков вошли следующие дороги Новороссийска:
- Борисовка, пер. Дорожный, район дома №3 — два ДТП и трое пострадавших вследствие нарушений правил проезда пешеходного перехода;
- — Пересечение ул. Дзержинского и ул. Снайпера Рубахо — два ДТП и трое пострадавших из-за несоблюдения очередности проезда;
- — Пересечение ул. Советов и ул. Чайковского — два ДТП и двое пострадавших по причине нарушения очередности движения;
- — Ул. Волгоградская, район дома №26 — два ДТП и трое пострадавших по причине несоблюдения очередности проезда;
- — Ул. Героев Десантников, район дома №37 — два ДТП и двое пострадавших в результате наезда на пешеходов и нарушения правил проезда пешеходного перехода.
На предаварийных участках планируется наладить светофорное регулирование, организовать наружное освещение, обустроить пешеходные переходы. В районе перекрестка ул. Советов и ул. Чайковского установят знак «Движение без остановки запрещено» и нанесут стоп-линию разметки, на пересечении ул. Дзержинского и Снайпера Рубахо могут ввести ограничения скоростного режима. На улице Волгоградской требуется улучшить видимость за счет спила веток деревьев, а на Героев Десантников, кроме обновления дорожной разметки, ГИБДД инициировала обозначить пешеходный переход с применением светодиодных знаков.