Полиция Краснодара проверяет сообщения об избиении 14-летней девушки

Краснодарские полицейские проверяют сообщения об избиении 14-летней девушки. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в краевой столице подростки «устроили "Бойцовский клуб"» – группы молодых людей якобы проводят драки во дворах в вечернее время. Сообщалось, в частности, о том, что 14-летнюю школьницу избили до потери сознания — сломали нос, выбили зубы.

«В настоящее время проводится проверка по факту нанесения 14-летней девочке телесных повреждений. Это произошло возле школы. Повреждения лица, был выбит зуб. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. 16-летняя девочка, которая допустила эти действия, уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ее действиям будет дана правовая оценка», – рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе городского УМВД.

Параллельно полиция проверяет данные о противоправных действиях подростков в микрорайоне Губернский. В соцсетях появились публикации, в которых жители города указывают на драки и избиения, в том числе детей.

Вячеслав Рыжков