Кубань вошла в топ-5 регионов по объему розничных продаж пива в 2025 году

Краснодарский край за январь—сентябрь 2025 года занял четвертое место среди регионов РФ по объему розничных продаж пива. Объем продаж составил 18,53 млн дал. Показатель за год сократился более чем на 30%, пишет «Ъ».

Как сообщает издание, импортеры пива из стран, признанных недружественными, начали активнее поставлять напитки через Беларусь и Казахстан после повышения Россией пошлин. Ставка на ввоз пива в РФ выросла с €1 до €1,5 за литр, тогда как в странах ЕАЭС тарифы остаются в диапазоне от €0,018 до €0,04.

Президент «Опоры России» Александр Калинин направил письмо министру финансов Антону Силуанову, в котором указал, что такая схема создает неравные условия для российских производителей и прямых импортеров, уплачивающих высокую пошлину.

По данным аналитиков, через Беларусь и Казахстан в РФ идут пивные поставки из Германии и Чехии, а разница в цене при растаможке через ЕАЭС и напрямую может достигать порядка 100 руб. за литр.

Как подчеркивает партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников, Министерству финансов не под силу устранить «лазейку», поскольку таможенно-тарифное регулирование ЕАЭС регулируется на уровне Совета Евразийской экономической комиссии.