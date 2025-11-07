Пиво не знает границ

После повышения Россией в сентябре импортных пошлин на пиво из недружественных стран часть поставщиков ради экономии стала ввозить такую продукцию через Белоруссию и Казахстан. В этих государствах, входящих в ЕАЭС, тариф на ввоз установлен в диапазоне €0,018–0,04 за литр, в то время как в России ставка для пива из ЕС составляет €1,5 за литр. Дистрибуторы, поставляющие напитки напрямую, обратились в Минфин РФ с просьбой принять меры. Впрочем, по мнению экспертов, решить проблему будет непросто, поскольку потребуется вмешательство Совета ЕЭК.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, в котором президент «Опоры России» Александр Калинин информирует главу Минфина РФ Антона Силуанова о том, что после повышения ввозных пошлин на пиво из недружественных стран некоторые импортеры начали поставлять такую продукцию через страны ЕАЭС по меньшей ставке. Правительство России 19 сентября увеличило тариф на импорт пива из недружественных стран с €1 до €1,5 за литр. В то же время в странах Таможенного союза действует пониженная пошлина — от €0,018 до €0,04. В письме господин Калинин отмечает, что это создает неконкурентные условия для российских пивоваров и дистрибуторов, поставляющих пиво напрямую и по новому тарифу. В Минфине подтвердили “Ъ” получение обращения «Опоры России», которое будет рассмотрено в установленном порядке.

Председатель комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игорь Хавский говорит, что основные поставки такого пива идут из Белоруссии.

Через нее везут продукцию из Германии и Чехии, уточняет он. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин также отмечает такую проблему. По его наблюдениям, пиво из недружественных стран также завозят из Казахстана. Как ранее сообщал “Ъ”, после последнего повышения пошлин участники рынка сразу спрогнозировали переток поставок в соседние страны.

Похожим образом развивалась ситуация с поставками игристых вин из недружественных стран. Летом 2024 года пошлины на эту продукцию были повышены с 20% до 25% от ее таможенной стоимости, но не менее $2 за литр. Это привело к росту продаж игристых вин из Белоруссии. Так, в январе—июле, по данным участников алкогольного рынка, они выросли более чем в 14 раз, до 29 тыс. декалитров. Впрочем, в данном случае в Белоруссии вина разливались из виноматериалов, ввозимых из третьих стран, а не реэкспортировались (см. “Ъ” от 29 мая).

Игорь Хавский отмечает, что тенденция начала формироваться уже после предыдущего увеличения пошлины на импорт пива из недружественных стран — в десять раз, до €1, с января 2025 года. После дополнительного повышения ситуация только обострилась, констатирует эксперт. По его оценке, идентичное зарубежное пиво, растаможенное в РФ и ЕАЭС, имеет на полке разницу в цене в 100 руб. Ввезенная через страны Таможенного союза импортная пивоваренная продукция уже конкурирует с российскими премиальными марками по цене, отмечает он. В такой ситуации дистрибуторы, поставляющие продукцию и уплачивающие новую пошлину, становятся просто неконкурентоспособными на рынке, добавляет господин Хавский.

В «Опоре России» предложили несколько мер, которые могут привести к решению ситуации.

Во-первых, это создание системы компенсации таможенных пошлин при ввозе рассматриваемых товаров в РФ, если их таможенное оформление и уплата таможенных платежей происходили в других странах ЕАЭС. Во-вторых — разработка эффективных механизмов контроля за перемещением товаров между странами-участницами.

Российский Минфин не может самостоятельно закрыть «лазейку» для импортеров, считает партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников. Таможенно-тарифное регулирование ЕАЭС находится в компетенции союза и меняется решениями Совета ЕЭК, поясняет он. По его словам, министерство может предложить повышение ставки единого таможенного тарифа на пиво для некоторых стран при подтвержденном ущербе, но только через механизмы союза. Уравнять условия можно только на уровне ЕЭК, заключает господин Торянников. В Минфине “Ъ” пояснили, что вопросы, касающиеся отношений со странами ЕАЭС, рассматриваются подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

В России сейчас в целом падает потребление пива (см. “Ъ” от 28 октября). Доля импортного пива в общей структуре потребления, по данным «Нильсен» за январь—июль, составила около 3%.

