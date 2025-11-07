«Дочке» «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане отказали в регистрации бренда Shirvan

Роспатент отказал азербайджанской структуре ГК «Абрау-Дюрсо» — компании AzAbrau — в регистрации товарного знака Shirvan на территории России. Ведомство сочло, что обозначение связано с известным винодельческим регионом Азербайджана и может ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения продукции, пишет «Ъ».

AzAbrau подала заявку на регистрацию бренда в апреле 2023 года. Как указано в решении Роспатента, Shirvan не может быть охраняемым элементом, поскольку это название исторической области, в которой также расположена винодельня Meysari. Регистрация подобного обозначения, по мнению ведомства, способна создать у покупателей ложное представление о месте производства вина.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая Борису Титову, производит тихие и игристые вина, владея виноградниками площадью более 4 тыс. га. В 2024 году выручка компании выросла на 26%, до 15,79 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 1,83 млрд руб.

AzAbrau вышла на азербайджанский рынок в 2021 году, став победителем конкурса по приватизации завода «АСК Шеки Шараб» мощностью 2,6 млн бутылок в год. На его базе компания планировала развивать производство элитных и десертных вин.

В обоснование своей позиции AzAbrau утверждала, что название Shirvan не ассоциируется у российских потребителей с винодельческим регионом, поскольку территория известна преимущественно добычей нефти и газом, а не производством алкоголя. Компания представила результаты социологического исследования, согласно которым потребители не связывают Shirvan с происхождением вин. Однако доводы не убедили Роспатент.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что группа «аккуратно подходит к зарубежным рынкам» и сосредоточена на странах, где экспортная деятельность сопоставима по выгоде с российским рынком.

По мнению экспертов, добиться отмены решения Роспатента в суде будет затруднительно. Партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Татьяна Стрижова отмечает, что ведомство заняло формальную позицию, однако заявитель может попытаться усилить аргументы при обжаловании. Патентный поверенный юридической компании Semenov & Pevzner Анастасия Спильник полагает, что шансы на успех невелики. Она допускает, что AzAbrau может подать заявку на комбинированный знак, добавив к названию графические или словесные элементы, однако это не даст исключительных прав на само обозначение Shirvan.

Юрист также отмечает, что компания может зарегистрировать название как географическое указание или наименование места происхождения товара, но такие права будут носить ограниченный характер и распространяться на всех производителей региона.