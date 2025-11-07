Роспатент разобрался в вине

Роспатент отказал винодельческой компании AzAbrau — структуре ГК «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане — в регистрации в РФ товарного знака Shirvan. Свое решение служба аргументировала тем, что Ширван — известный винодельческий регион Азербайджана и регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителей в заблуждение. Юристы считают, что компании даже через суд едва ли удастся добиться монополии на бренд.

AzAbrau, подавшая в апреле 2023 года заявку на регистрацию товарного знака Shirvan в РФ, получила отказ от Роспатента. Согласно заключению службы, с текстом которого ознакомился “Ъ”, «словесный элемент Shirvan является неохраноспособным», поскольку это известная историческая область и винодельня в Азербайджане, а заявитель находится в поселке Челебихан Шекинского района. «Регистрация заявленного обозначения… будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров»,— говорится в заключении коллегии Роспатента.

Принадлежащая Борису Титову ГК «Абрау-Дюрсо» производит тихие и игристые вина. Группа владеет виноградниками общей площадью 4,1 тыс. га. В 2024 году, как следует из отчетности компании, ее выручка увеличилась на 26%, до 15,79 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 1,83 млрд руб.

В 2021 году ГК «Абрау-Дюрсо» через дочернее предприятие AzAbrau стала победителем приватизационного конкурса на приобретение винного завода «АСК Шеки Шараб» мощностью 2,6 млн бутылок в год в Шекинском районе Азербайджана (находится в Алазанской долине по южному предгорью Кавказского хребта на территории Грузии и Азербайджана). В этом винодельческом регионе Азербайджана «Абрау-Дюрсо» намеревалась производить элитные и десертные вина.

AzAbrau, аргументируя свою позицию, настаивала, что российские потребители не могут воспринимать Ширван как место производства алкогольных напитков, поскольку он получил это название не так давно и больше известен добычей нефти и газа, а также ремесленными изделиями. Заявитель также считает, что обозначение Shirvan латинскими буквами обладает оригинальностью. Компания ссылалась на аналогичный подход Роспатента при регистрации бреда Abrau для ПАО «Абрау-Дюрсо», которое находится в Москве.

Заявитель представил данные социологического опроса, проведенного ФНМСЦ РАН, который показал отсутствие признаков введения в заблуждение потребителей. Но все эти доводы не убедили Роспатент. «Географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если способны восприниматься потребителем как указание на место производства или реализации товаров… "Ширван" — это винодельня в Азербайджане, а также одноименное красное столовое вино. Винодельня называется Meysari и является частью региона Ширван в Азербайджане»,— заключил Роспатент.

Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо», 25 июля: «Мы очень аккуратно подходим к зарубежным рынкам, приоритизируем те страны, где продавать так же выгодно или выгоднее, чем в России».

Партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Татьяна Стрижова говорит, что, отказывая в регистрации обозначения Shirvan в такой формулировке, Роспатент занял формальную позицию. «Суд по интеллектуальным правам развивает практику, не допускающую Роспатенту формально отказывать в регистрации обозначений, поэтому заявителю можно усилить свою позицию при обжаловании отказа»,— резюмирует юрист. Но шансы выиграть дело в суде «довольно низкие», считает патентный поверенный юридической компании Semenov & Pevzner Анастасия Спильник.

«Можно подать заявку на регистрацию комбинированного знака, в составе которого будут доминировать дополнительные словесные или графические элементы»,— поясняет эксперт. Но у правообладателя такого знака отсутствует монополия на его неохраняемые элементы. То есть на основании такой регистрации не получится запретить другим лицам использовать их, добавляет госпожа Спильник.

Эксперт добавляет, что также можно зарегистрировать обозначение «Ширван» в качестве наименования места происхождения товаров или географического указания. Но для этого надо доказать, что свойства и качество товаров обусловлены некими территориальными особенностями соответствующего географического объекта. «Но это в любом случае так называемые квазиисключительные права, которыми может обладать неограниченное количество производителей в пределах указанного региона»,— резюмирует Анастасия Спильник.

