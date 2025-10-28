В Краснодаре выделили землю под развязку на Тихорецкой улице за 4,4 млрд рублей

Администрация Краснодара выделила участок площадью 0,5 га для строительства транспортной развязки, которая соединит улицы Тихорецкую и Володарского. Соответствующий приказ об установлении публичного сервитута опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение принято по ходатайству Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Под обременение попадает часть земельного участка площадью 5,7 тыс. кв. м, где разрешено размещать строительные материалы, технику и временные сооружения.

Срок действия сервитута составляет 34 месяца. Территорию после указанного периода необходимо восстановить до первоначального состояния.

О планах строительства развязки стало известно 21 февраля 2025 года. Проект предусматривает создание двух путепроводов. Власти сообщали, что на период работ на участке будут действовать ограничения скоростного режима.

На реализацию проекта планируют направить 4,4 млрд руб. Строительство двухуровневой развязки протяженностью 1,5 километра включает создание широкой проезжей части и тротуаров, а также трех светофоров и лестниц с подъемными платформами. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Анна Гречко