Власти Адыгеи направят 253,5 млн рублей на ремонт школы в Херсонской области

В 2025 году Республика Адыгея направит 253,5 млн руб. на капитальный ремонт Вольновской школы Нижнесерогозского муниципального округа в подшефном Геническом районе Херсонской области. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы включают обновление спортивной площадки и благоустройство прилегающей территории. Сейчас первый этап реконструкции завершен, строители перешли ко второму — общая готовность объекта достигла 84%. Проект рассчитан на 2025–2026 годы.

Кроме того, власти республики утвердили планы до 2030 года по принципу «трех ключей», предусматривающие строительство и восстановление объектов на территориях, закрепленных за Адыгеей.

Ранее, в 2024 году, регион завершил строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов и двух спортивных площадок в Херсонской области. Проведено благоустройство территорий в Новоалексеевской школе №2 Генического района и Чкаловской школе Новотроицкого района. Также выполнен капитальный ремонт инженерных систем пищеблока в детском саду №17 «Теремок» и санаторной школе-интернате, а также обновлены санузлы, лестничные площадки и пищеблок в Генической школе №2.

Как писал «Ъ-Кубань», в детских лагерях Адыгеи в текущем году организовали отдых более чем для 8,5 тыс. детей из республики и подшефного Генического района Херсонской области.

Анна Гречко