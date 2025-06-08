В Адыгее в детских лагерях примут 8,5 тысяч школьников из республики и Геническа

В детских лагерях Адыгеи в этом году организовали отдых для более 8,5 тыс. детей из республики и подшефного Адыгее Генического района Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

«Особый упор мы сделали на подготовку качественной программы воспитательной работы. Она сосредоточена на активной и познавательной совместной работе детей, вожатых и педагогов. Особое внимание — на формирование у детей нравственных качеств, ценностного восприятия мира и стремления к саморазвитию»,— написал господин Кумпилов.

По его словам, дети посещают и школьные лагеря дневного пребывания, и базы отдыха «Лань» и «Горная легенда». Также школьники из Адыгеи отдохнут и поправят здоровье в крупнейших лагерях черноморского побережья, в том числе в «Артеке» и «Орленке».

Алена Воробьева