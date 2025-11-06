Бастрыкин потребовал отчет по делу о гибели жительницы Туапсинского района

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели жительницы Туапсинского района. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Как сообщили в СКР, в сентябре 2023 года в Туапсинском районе погибла местная жительница, обстоятельства смерти которой, по мнению ее супруга, требуют дополнительной проверки. Муж погибшей обратился к председателю ведомства через информационный центр ведомства, заявив, что в отношении женщины могли быть совершены противоправные действия, после чего ее тело было утоплено в море.

По факту происшествия специалисты следкома по Краснодарскому краю продолжают расследование. Ранее глава ведомства уже поручал доложить о результатах расследования и принятых мерах.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, фигурант дела нанес женщине два удара ножом в область груди и шеи, что оказалось смертельным.

Мария Удовик