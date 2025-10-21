В Краснодаре перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомой

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России по Кубани.

По версии следствия, вечером 23 июля 2025 года фигурант и потерпевшая находились у него дома на улице Восточно-Кругликовской, распивая алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине два удара ножом в область груди и шеи, что оказалось смертельным. После этого он покинул квартиру, а сожительница вызвала экстренные службы.

Подозреваемый дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко