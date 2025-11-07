Прокатная десятка
На российские экраны вышел фильм «Новая Волна» о Жан-Люке Годаре
6 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых историческая комедия о творчестве Жан-Люка Годара «Новая Волна» и боевик в ролях с участием с Миллы Йовович «Разрушитель миров». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Новая волна
- Режиссер: Ричард Линклейтер
- В ролях: Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон, Джоди Рут-Форест
- Жанр: драма, комедия, биография / Франция, США / 105 мин.
- В прокате: с 6 ноября
Кинокритик Андрей Плахов: «Иногда стиль фильма напоминает примитивизм, или даже театрализованный капустник, инфантильный самодеятельный театр. Но ни разу — карикатуру: от этого греха режиссера "Новой волны" спасает бескорыстная, годами выношенная любовь к своему предмету. Картина Линклейтера — объяснение в этой любви. И благодарное напоминание о том, что если от авторского кино можно получать удовольствие, то с легкой руки французской "новой волны"».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Изображая простака».
Голосовой помощник
- Режиссер: Олег Витвицки
- В ролях: Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Илья Исаев
- Жанр: триллер, фантастика / Россия / 104 мин.
- В прокате: с 6 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Как и в "Идеальных незнакомцах", в центре внимания здесь группа друзей, чьи неприглядные секреты и грязноватые тайны выходят на свет благодаря новейшим технологиям».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Слишком умный дом».
Дело Фриды
- Режиссер: Мария Брендле
- В ролях: Юлия Сюзанна Бухман, Марлен Танкцик, Максимилиан Симонишек, Лилиан Амуат, Мириам Япп, Бигна Кёрнер
- Жанр: драма, детектив, биография / Швейцария / 107 мин.
- В прокате: с 6 ноября
Кинопрокатчик «Кинолэнд»: «История страшного преступления Фриды Келлер, которое потрясло и раскололо европейское общество начала XX века. В ходе судебного дела предстояло решить, может ли преступник быть жертвой обстоятельств или быть оправданным».
Ярость
- Режиссер: Пол Помпа III
- В ролях: Кайл Галлнер, Шон Эшмор, Уильям Форсайт, Брайант Кэрролл, Фыонг Кубацки, Эмири Крачфилд
- Жанр: триллер / США / 96 мин.
- Слоган: «Бей первым»
- В прокате: с 6 ноября
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Сделав предложение своей девушке, Ник жестоко срывается на официанта ресторана и попадает в тюрьму. Год спустя он выходит по УДО благодаря примерному поведению. Ник намерен вновь вернуть свою любовь, но оказывается, что за Мел уже ухаживает некий Честер, и по случайному совпадению он инспектор Ника по УДО. Интриги и вызывающее поведение Честера мгновенно приводят Ника в состояние дикой животной агрессии».
Разрушитель миров
- Режиссер: Брэд Андерсон
- В ролях: Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уильямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор
- Жанр: фантастика, боевик / США / 100 мин.
- Слоган: «За пределами страха лежит будущее»
- В прокате: с 6 ноября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Пять лет назад из-за разрыва реальности в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец прячет дочь на удаленном острове, готовя ее к будущим сражениям. Но вскоре они осознают, что безопасных мест на Земле больше не существует».
Сират
- Режиссер: Оливер Лаше
- В ролях: Серхи Лопес, Бруно Нуньес, Ричард Беллами, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Тонин Жанвье
- Жанр: драма / Франция, Испания / 115 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Талантливый, все еще молодой красавец Лаше, несколько лет проживший в Марокко, выступил в жанре, который синефилы называют "отвал башки". Бьющий по нервам гипнотический аттракцион-трип с пиротехникой, одуряющей техно-музыкой и особенным вайбом (любимый эпитет фанатов фильма)».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Вайб вопиющего в пустыне».
Шелби Оукс. Город-призрак
- Режиссер: Крис Стакманн
- В ролях: Камилль Салливан, Сара Дерн, Кэйси Коул, Эрик Френсис Мелараньи, Энтони Балдасар, Робин Бартлетт
- Жанр: ужасы / Бельгия, США / 91 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Шелби Оукс" полон отсылок: от "Ведьмы из Блэр" (1999) и "Озера Мунго" (2007), откуда позаимствована стилистика мокьюментари и "найденных пленок", до любого из "Звонков", фильмов М. Найта Шьямалана и такой классики, как "Ребенок Розмари" (1968). Все они собраны в невразумительное, рыхлое и совсем нестрашное зрелище».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Очень нестрашное кино».
Брат навсегда
- Режиссеры: Григорий Сельянов, Анна Сельянова
- В ролях: Федор Балабанов, Петр Балабанов, Никита Михалков, Ирина Салтыкова, Дарья Юргенс, Олег Кармунин
- Жанр: документальный / Россия / 69 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Брат навсегда" производит лоскутное ощущение. Слова, которые мы не раз слышали или читали о Балабанове в других фильмах, телепередачах и книгах, и отрывки из фильмов соединены с действительно новыми, но в общей лоскутности теряющимися материалами».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Балабанов навсегда».
Оболочка
- Режиссер: Макс Мингелла
- В ролях: Элизабет Мосс, Кейт Хадсон, Кайя Гербер, Элизабет Беркли, Ариан Моайед, Эсте Хаим
- Жанр: ужасы, триллер, комедия / США / 100 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «…Мингелла и автор сценария Джек Стэнли, в отличие от французской коллеги, снявшей "Субстанцию", сумели уложиться в компактные 100 минут и сделать «Оболочку» своих мыслей не только глянцево-привлекательной, но и по-настоящему остроумной. А появление гигантской креветки-убийцы и подавно украшает (почти) любой фильм».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «В клешнях молодости».
Старуха с ножом
- Режиссер: Мин Гю-дон
- В ролях: Ли Хе-ен, Ким Сон-чхоль, Ким Ган-у, Ен У-джин, Ок Ча-ен, Ли Хен-голь
- Жанр: боевик, триллер, криминал / Южная Корея / 122 мин.
- Слоган: «Могу ли я тебя убить?»
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Окрестить фильм в прокате с тем же успехом можно было бы "Бабусей с гвоздодером", "Пенсионеркой с розочкой" или "Шапокляк с булыжником". Благо Хорнико по прозвищу Жало (Ли Хе Ен), почти полвека отработавшая на ниве душегубства, вредную старуху из советского мультика действительно напоминает. А к огнестрелу прибегает лишь в финале, когда ей предстоит столкнуться с целой армией недругов. Так-то она предпочитает колюще-режущие предметы, ну или что там под руку подвернется».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Убивальная бабка».