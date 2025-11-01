В клешнях молодости

В прокат вышел комедийный хоррор Макса Мингеллы «Оболочка» (Shell), который критики уже успели сравнить с нашумевшей в прошлом году «Субстанцией» Корали Фаржа. Картина действительно исследует ту же тему нескончаемой погони за недостижимыми идеалами молодости и красоты, но ее авторы не принимают себя слишком всерьез, что вызвало у Юлии Шагельман куда большую симпатию.

В киноиндустрии нередки случаи, когда похожая идея приходит в голову сразу нескольким людям одновременно, и в результате на экраны с небольшим перерывом выходят фильмы, очень похожие друг на друга. Речь идет не о лентах-близнецах, быстро склепанных на волне успеха заметных картин, а о престижных студийных проектах, которые почти дублируют друг друга. Можно вспомнить, например, практически неотличимые ромкомы «Секс по дружбе» и «Больше чем секс» (оба — 2011) или вышедшие в одном 2013 году «Штурм Белого дома» и «Падение Олимпа».

«Субстанция» Корали Фаржа прогремела на Каннском кинофестивале 2024 года, где получила приз за лучший сценарий, а в начале этого года победная траектория фильма привела к «Золотому глобусу» для Деми Мур и пяти номинациям на «Оскар», из которых он победил в одной — за лучший грим и прически.

«Оболочка», премьера которой состоялась осенью 2024 года на кинофестивале в Торонто, несмотря на не менее яркие актерские работы, осталась в тени, ведь критики и зрители, видя похожие перипетии, уже успели посмеяться или ужаснуться и задаться теми же вопросами.

Однако и случайным это совпадение не назовешь: маятник «бодипозитивного» движения качнулся в обратную сторону, все новые и новые знаменитости выходят на красные дорожки, бравируя внезапной стройностью и помолодевшими лицами, индустрия красоты процветает,— словом, тема отношения общества к старению и сохранению внешней привлекательности (особенно женской) весьма актуальна.

При этом стандарты, которым подталкивают соответствовать медиа и соцсети, порой настолько абсурдны, что совсем не удивляет, почему и Фаржа, и Макс Мингелла выбрали такой жанр — хоррор, пусть и сатирический.

Главная героиня «Оболочки» Саманта Лейк (Элизабет Мосс), как и Элизабет Спаркс из «Субстанции»,— актриса, чьи дни славы остались далеко позади. Да и большой звездой она никогда не была: сыграла в юности в популярном, но дурацком сериале. Теперь ей чуть за сорок, ее фигуру и лицо не назовешь идеальными, и для директоров по кастингу она стала невидимкой — на роли разведенных матерей-одиночек средних лет они предпочитают брать юных красоток.

Саманта долго сопротивляется намекам своих агентов, что хорошо бы ей как-то «подправить» свою внешность, но очередной отказ наконец заставляет ее уступить. Она обращается в сеть престижных косметических клиник Shell, которой управляет блистательная бизнесвумен Зои Шэннон (ирония авторов еще и в том, что эту героиню, которой по сюжету 68, играет 46-летняя Кейт Хадсон).

Выясняется, что метод омоложения Shell основан на вживлении в клетки человека ДНК ракообразных. Слегка посомневавшись, Саманта все-таки проходит процедуру. И это не только делает ее свежее, моложе и заставляет кожу и волосы сиять. Меняется вся ее жизнь: она получает роль в престижном фильме, переезжает из тесной квартирки в стильный дом, мужчины снова обращают на нее внимание, а главное — она становится задушевной подругой самой Зои. И все идет прекрасно, пока одна из клиенток Shell (Кайя Гербер) не исчезает без следа, а на теле самой Саманты не появляются уродливые черные наросты…

В принципе, «Оболочка», как и «Субстанция», не говорит ни о чем революционно новом. Фильм показывает потребительское отношение общества к женщинам, одержимость молодостью и сексуальностью, подмену внутреннего содержания псевдоидеальной формой — все это было отрефлексировано и осмеяно в кино не раз, и «Смерть ей к лицу» (1992) все еще остается эталоном среди фильмов этой тематики. Однако Мингелла и автор сценария Джек Стэнли, в отличие от французской коллеги, снявшей «Субстанцию», сумели уложиться в компактные 100 минут и сделать «Оболочку» своих мыслей не только глянцево-привлекательной, но и по-настоящему остроумной. А появление гигантской креветки-убийцы и подавно украшает (почти) любой фильм.

