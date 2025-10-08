В отношении жителя Кубани, насмерть сбившего велосипедиста, возбудили дело

В Каневском районе возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Как сообщили в полиции Краснодарского края, мужчину признали водителем автомобиля «Вортекс», участвовавшего в аварии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, ДТП произошло 6 октября на улице Мира в станице Стародеревянковской. В результате наезда погиб 69-летний велосипедист. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

После проведения экспертиз и допросов свидетелей установлено, что за рулем в момент аварии находился владелец машины. Мужчина написал явку с повинной. Ранее он и его знакомый, также проходивший по делу, в течение нескольких дней употребляли спиртное и поочередно садились за руль.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и совершенное в состоянии опьянения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд назначил мужчине административный арест.

Вячеслав Рыжков