Оборот розничной торговли на Кубани за год вырос на 8,7%

Оборот розничной торговли в Краснодарском крае за январь—август 2025 года достиг 2,1 трлн руб., увеличившись на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона. В сопоставимых ценах рост составил 0,5%. Годом ранее показатель равнялся 1,9 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ

За прошедший период 2025 года на Кубани в структуре оборота розничной торговли доля продовольственной группы товаров, в том числе напитков и табачных изделий, составила 47,6%, непродовольственной — 52,4%. Для сравнения, годом ранее соотношение было почти равным: 49,9% против 50,1% соответственно.

Среди муниципалитетов края по темпам роста торгового оборота крупных и средних организаций лидирует Отрадненский район — плюс 14,7%. Следом идут Успенский район с ростом на 10,5%, Каневской — 10,3%, Ейский — 9% и Кавказский — 7,8%.

По данным ведомства, на покупательскую активность населения влияют физическая и экономическая доступность товаров, праздничные дни, проводимые акции, сезонность и уровень доходов граждан. По прогнозам департамента, по итогам 2025 года торговый оборот в Краснодарском крае составит 3,1 трлн руб. с ростом 2,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Кроме того, за январь—август 2025 года оборот общественного питания в Краснодарском крае составил 113,9 млрд руб., что на 12,5% больше в действующих ценах и на 0,3% — в сопоставимых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году показатель достигал 101,2 млрд руб. Наибольший рост зафиксирован в Лабинском районе — втрое, в Славянском — в 2,7 раза, в Белореченском — в 2,6 раза, в Ейском — в 2,5 раза, а в Тимашевском — на 70,4%. Основной прирост обеспечили предприятия быстрого питания и столовые.

В департаменте отметили, что развитие отрасли поддерживается туристической активностью, гастрономическими фестивалями и ростом интереса к тематическим маршрутам и дегустациям. На динамику также влияют сезонность, массовые мероприятия и общий уровень доходов населения, что формирует устойчивый спрос и определяет перспективы дальнейшего роста сферы общественного питания в крае.

Мария Удовик