Суд удалился на совещание по делу о взрыве на Крымском мосту

Южный окружной военный суд удалился в совещательную комнату до 27 ноября по делу восьми человек, обвиняемых в организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Судебное заседание назначено на 11 часов, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Взрыв произошел утром 8 октября 2022 года. На дороге со стороны Тамани был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Погибли четыре человека, включая водителя грузовика.

Рассмотрение дела началось 12 февраля и проходило в закрытом режиме с оглашением секретных документов. По версии следствия, обвиняемые незаконно приобрели и хранили взрывчатые вещества, затем поместили их в грузовик, замаскировав под строительную пленку. Ничего не подозревавший водитель въехал на Крымский мост, после чего взрывное устройство было дистанционно активировано.

Анна Гречко