«Трансмашхолдинг» отказался от выкупа 49% ГК «Дело» у «Росатома»

«Трансмашхолдинг» отказался от покупки 49% акций новороссийской группы компаний «Дело» у «Росатома». Как сообщает «Ъ», стороны не достигли соглашения по оценке стоимости активов, и договор, заключенный в конце 2024 года, будет расторгнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После разрыва сделки стороны намерены реализовать опцион, по которому основатель и глава ГК «Дело» Сергей Шишкарев выкупит 1% акций компании. По данным издания, это может привести к смене генерального директора и пересмотру стратегии развития холдинга.

Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что, помимо разногласий по оценке активов, одной из причин отказа могла стать переориентация «Росатома» на возможное сотрудничество с дубайским портовым оператором DP World. По их словам, госкорпорация заинтересована в создании международного транспортного холдинга с участием иностранных партнеров, что выходит за рамки прежних договоренностей с ТМХ и ГК «Дело».

Группа «Дело» занимается транспортно-логистическими услугами в порту Новороссийск, включая перевалку грузов, бункеровку судов, организацию железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедирование и доставку нефтепродуктов.

«Росатом» стал совладельцем компании в 2019 году, приобретя 30% акций за 29,9 млрд руб., а в 2022 году увеличил долю до 49%. Источники издания оценивают стоимость пакета в не менее чем 200 млрд руб.

В конце 2024 года «Росатом», ТМХ и Сергей Шишкарев подписали соглашение о консолидации логистических активов и создании совместной компании, которая должна была стать национальным лидером в транспортно-логистической отрасли и оператором международных торговых коридоров.