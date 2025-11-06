Сочинский застройщик Анзор Пруидзе объявлен в международный розыск

Главное управление МВД по Краснодарскому краю объявило в международный розыск сочинского застройщика Анзора Пруидзе, осужденного в 2024 году на на 5 лет и 2 месяца колонии за мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Центральный районный суд Сочи в ходе повторного рассмотрения дела признал Пруидзе виновным в мошенничестве. Поводом к возбуждению дела стало заявление кредитора с претензиями на 11 млн руб. Застройщик утверждал, что выполнил обязательства.

Анзор Пруидзе владеет компанией «Юг-строй» и является крупным сочинским девелопером. Фигуранта арестовали в июне 2023 года по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как писал «Ъ-Кубань», следствие предполагает, что с июля 2011 по август 2023 года Анзор Пруидзе организовал строительство жилого комплекса «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт». Объекты возвели с нарушениями проектных параметров, из-за чего власти отказали во вводе в эксплуатацию. Зная об этом, бизнесмен в 2013-2018 годах якобы заключил с гражданами более 1075 договоров цессии. Деньги от сделок он потратил по собственному усмотрению.

Подробнее читайте в материале «Не на нарах, а "на Канарах"»

Анна Гречко