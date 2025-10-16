В Сочи возбуждено дело по факту мошенничества на 290 млн при строительстве ЖК

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против 52-летнего застройщика и 55-летнего адвоката, которые подозреваются в обмане более 1 тыс. дольщиков двух жилых комплексов в Сочи на 290 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2011 по август 2023 года застройщик организовал строительство в Сочи жилого комплекса «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт». Объекты возвели с нарушениями проектных параметров, из-за чего власти отказали во вводе в эксплуатацию.

Зная об этом, бизнесмен в 2013–2018 годах заключил с гражданами более 1075 договоров цессии. Деньги от сделок на счета компаний не поступили — мужчина потратил их по собственному усмотрению. За это фигурант был осужден по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Однако застройщик создал организованную группу, привлек адвоката и разработал новую схему обмана. С января 2023 по май 2025 года злоумышленники принуждали участников долевого строительства повторно платить за ранее купленные квартиры. Под надуманными предлогами они отказывались передавать жилье владельцам, а затем продавали те же квартиры третьим лицам.

Адвоката арестовали по ходатайству следователя, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Застройщик скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. Сейчас следствие устанавливает всех причастных к преступлению и собирает доказательную базу. Для возмещения ущерба потерпевшим устанавливается имущество фигурантов, на которое можно наложить арест.

В августе 2025 года суд обязал сочинского застройщика Анзора Пруидзе передать объекты в апарт-комплексе «Горизонт». В судебном постановлении указано, что застройщик заключил 1057 договоров долевого участия (ДДУ) по данному проекту.

Ранее, в мае 2023 года, Центральный районный суд Сочи признал Анзора Пруидзе виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему четыре года и 10 месяцев лишения свободы. Пруидзе, будучи единственным участником ООО «Альбатрос», заключил предварительный договор на продажу апартаментов в ЖК «Горизонт» за 11,7 млн руб. При этом все помещения в комплексе уже были реализованы по ДДУ.

Алина Зорина