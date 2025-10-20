Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав дольщиков ЖК «Туапсинский»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков ЖК «Туапсинский» в Сочи. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, более 10 лет назад граждане заключили с ООО «БГ-Инвест» договоры долевого участия в строительстве здания в ЖК «Туапсинский». Директор компании не перечислил средства на счет организации и потребовал от клиентов повторной оплаты жилья.

В прошлом году решение суда, согласно которому застройщик обязан подписать акты приемки-передачи квартир, вступило в законную силу. Несмотря на это, постановление остается неисполненным.

Как писал «Ъ-Кубань», СУ СКР по региону возбудило новое уголовное дело в отношении бизнесмена Анзора Пруидзе, который организовал возведение ЖК «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт». При реализации проектов девелопер отклонился от установленных разрешением на строительство параметров, в связи с чем возникли проблемы с их вводом в эксплуатацию.

Дмитрий Холодный