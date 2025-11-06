Обнаруженной астрономом из Крыма комете присвоили имя

Центр малых планет официально подтвердил открытие новой кометы крымским астрономом Геннадием Борисовым и присвоил ей название C/2025 V1 (Borisov). Об этом сообщил научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Комета стала 16-й обнаруженной господином Борисовым за время его карьеры. Решение Центра малых планет опубликовано в циркуляре MPEC 2025-V40. В подтверждении открытия участвовали обсерватории из разных стран, включая два телескопа в Архызе, данные которых были включены в публикацию.

Согласно предварительным расчетам, комета пройдет перигелий 16 ноября на расстоянии 0,462 астрономической единицы от Солнца — примерно на уровне орбиты Меркурия. Ее блеск сейчас оценивается в 10 звездных величин, что позволяет наблюдать объект с помощью телескопов среднего класса.

По данным астрономов, C/2025 V1 (Borisov) является долгопериодической кометой с сильно вытянутой орбитой (эксцентриситет 0,997) и наклоном 112,6 градуса, что делает ее траекторию почти перпендикулярной плоскости орбит планет Солнечной системы.

В 2025 году Геннадий Борисов уже открыл две кометы — C/2025 B2 (Borisov) и C/2025 J1 (Borisov). Наибольшую известность астроному принесла первая межзвездная комета 2I/Borisov, открытая им в 2019 году. Благодаря ей господин Борисов вошел в число наиболее результативных кометоискателей мира и занял второе место по числу открытых комет.

Вячеслав Рыжков