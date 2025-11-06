Конфискованное предприятие украинского олигарха взыскивает активы в Краснодаре

ООО «Южгазэнерджи», перешедшее под контроль государства после изъятия активов украинского бизнесмена Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск к Андрею Симашкевичу и индивидуальному предпринимателю Игорю Кузину. В деле в качестве третьего лица участвует Генеральная прокуратура РФ, пишет «Ъ».

Содержание исковых требований в материалах суда не раскрывается. Источник, близкий к компании, сообщил «Ъ», что речь может идти о взыскании задолженности с бывших сотрудников предприятия. Игорь Кузин заявил изданию, что ему ничего не известно о поданном иске.

В судах Краснодарского края и Адыгеи рассматриваются шесть аналогичных заявлений «Южгазэнерджи» о взыскании убытков. В частности, компания требует от экс-руководителя Юлия Сидоренко и Андрея Симашкевича возврата 271 млн руб., полученных в виде займов. На имущество Симашкевича наложен арест, который безуспешно пытался снять Игорь Кузин, заявивший, что приобрел у него апартаменты в Краснодаре стоимостью 31 млн руб. Суд отказал, указав, что покупка недвижимости была совершена после подачи Генпрокуратурой иска о передаче предприятия государству.

«Южгазэнерджи» специализируется на добыче природного газа и газового конденсата, ее производственные мощности расположены в Кошехабльском районе Адыгеи. В марте 2024 года по решению Кошехабльского райсуда активы, подконтрольные Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и бывшему владельцу Смоленского банка Павлу Шитову (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) были обращены в доход Российской Федерации.

31 октября на электронной площадке ГИС «Торги» опубликовано объявление о продаже 100% долей компании с начальной ценой 3,9 млрд руб.

Игорь Кузин ранее фигурировал в другом громком деле об изъятии имущества. В июне суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства активов экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова стоимостью около 1,2 млрд руб., оформленных на подставных лиц, включая Кузина.